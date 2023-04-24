Анекдот дня: Роза с подругой поехали на курорт

Доброе утро, Одесса и одесситы. Начинается рабочая неделя. И курортного сезона в этом году не будет. Так давайте хотя бы помечтаем о пляжном отдыхе…
— Розочка, Вы ездили на море с подругой?!
— Таки да.
— Она так загорела, а Вы такая бледная…
— Я таки Вас умоляю, да к ней, кроме загара никто не приставал!
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