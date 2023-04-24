Анекдот дня: Роза с подругой поехали на курорт

Анекдот дня: случай на одесском Староконном рынке Приветствуем одесситов и не только! И пусть в этот выходной день, несмотря на возможно хмурую погоду, настроение у вас будет ясным и безоблачным. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: чем Боря 10 лет пугает маму Доброе утро, одесситы! Чтоб вы все были у нас здоровы. Ведь сегодня выходной и есть чем заняться полезным или приятным. А если повезет, то тем и другим одновременно. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: откуда взялся фингал у Фимы Привет, неунывающие одесситы! Да, погода нас что-то не радует, но не будем падать духом: ведь и весна таки наступит, и наша долгожданная Победа (как знать!) уже не за горами… ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Яша и Софочка пришли в кафе… Утро доброе, Одесса! А вы знали, что пасхальные дни еще идут? И не грех и домашними вкусностями полакомиться, и, например, в кафе-ресторан наведаться. Можно и со спутником. Но тут ведь главное к взаимопониманию прийти… Вот как раз об этом наш сегодняшний анекдот: ПОДРОБНЕЕ