Анекдот дня: Софа учится стрелять

Доброе утро, неунывающие (верно ведь?) одесситы! Как бы ни старался коварный враг, но тему нас не сломить. Ну и пусть себе бесится от бессилия, а нам свое дело делать. Например, готовиться к предстоящим выходным, когда можго заняться любимым делом.
А сегодня мы узнаем о неординарном хобби Софы и к чему это привело:
Софа записалась в секцию пулевой стрельбы. Теперь Сёма бегает не налево, а зигзагами.
Хотите еще больше анекдотов? Тогда вам сюда:
- Какие недостатки есть у Сары;
- Какую работу ищет одесская мадам?
- Сара и бокс;
- Что за чудо-крем покупает Софочка.