Анекдот дня: Софа учится стрелять

Доброе утро, неунывающие (верно ведь?) одесситы! Как бы ни старался коварный враг, но тему нас не сломить. Ну и пусть себе бесится от бессилия, а нам свое дело делать. Например, готовиться к предстоящим выходным, когда можго заняться любимым делом.

А сегодня мы узнаем о неординарном хобби Софы и к чему это привело:

Софа записалась в секцию пулевой стрельбы. Теперь Сёма бегает не налево, а зигзагами.

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