Анекдот дня: Рабиновичу стало плохо в больнице

Анекдот дня: Софа учится стрелять Доброе утро, неунывающие (верно ведь?) одесситы! Как бы ни старался коварный враг, но ему нас не сломить. Ну и пусть себе бесится от бессилия, а нам свое дело делать. Например, готовиться к предстоящим выходным, когда можно заняться любимым делом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что Моня думает о празднике 8 марта? Доброе утро, Одесса и особенно прекрасные и несравненные одесситки! Ведь сегодня – именно ваш день. От всей души поздравляем вас и желаем весеннего настроения, улыбок, семейного счастья, подарков, какие только пожелаете, а главное – чтобы следующий женский праздник мы отмечали уже в мирной Украине. ПОДРОБНЕЕ