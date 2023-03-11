Анекдот дня: Рабиновичу стало плохо в больнице

Доброе утро, неунывающие (верно ведь?) одесситы! Как бы ни старался коварный враг, но ему нас не сломить. Ну и пусть себе бесится от бессилия, а нам свое дело делать. Например, готовиться к предстоящим выходным, когда можно заняться любимым делом.
Доброе утро, Одесса и особенно прекрасные и несравненные одесситки! Ведь сегодня – именно ваш день. От всей души поздравляем вас и желаем весеннего настроения, улыбок, семейного счастья, подарков, какие только пожелаете, а главное – чтобы следующий женский праздник мы отмечали уже в мирной Украине.
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