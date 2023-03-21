Анекдот дня: Что пожелал Циперович другу Клипперману на день рождения?

Анекдот дня: у Йосифа Моисеевича пропала кастрюля с борщом Доброе утро, одесситы! Сегодня пожалаем вам рабочего дня удачного, прибылей побольше, а убытков поменьше. И конечно же мы верим в нашу скорую Победу и по мере сил помогаем нашим защитникам. ПОДРОБНЕЕ

В электричках появилось объявление в одесском стиле о розыске путина (фотофакт) Стоило международному криминальному суду в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора владимира путина, как в тот же день в электричке Одесса-Раздельная уже висело объявления о розыске скрывающегося от правосудия путлера. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: В чем сила Самуила Марковича? Доброе утро, одесситы! Сегодня утро понедельника, а значит начинается очередная трудовая неделя. В течении которой мы желаем вам оставаться и сильными и умными. ПОДРОБНЕЕ

В одесской оптике появилась новая таблица проверки зрения (фотофакт) Одесская реклама продолжает рулить, а заодно поднимает настроение, и это правильно, пусть даже порой и получается не очень. Ну а вот как такому серьезному заведению как оптика быть в таких случаях? Ну разве что, как это обычно бывает, зазвать потенциального клиента фотографией мужчины или женщины в очках. Тут главное, чтобы на фото очки были ну очень к лицу и любой проходящий понял, что вам сюда. Скучновато и не ново, правда? Оказывается, есть и другие способы. Чисто одесские. ПОДРОБНЕЕ