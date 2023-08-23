Анекдот дня: урок української мови в одеській школі

Доброго ранку Одесити. За гарною одеською традицією починаємо день із веселого жарту. Дуже скоро дітям в школу, а у нас анекдот про урок української мови в одеській школі.

Урок української мови в одеській школі. Вчитель:

– Сьогодні ми вивчаємо ступені порівняння прикметників. Щоб було ясно, я відразу наведу приклади. Беремо слово “добре “. Вищий ступінь – “краще “, найвищий ступінь – “дуже добре “, і ступінь, який ні з чим не зрівняється – “щоб я так жив!

Зрозуміло? Тоді візьми, Моня, слово “погано” і зроби з ним те ж саме!

– Гірше.

– Чудово! Давай найвищий ступінь.

– Дуже погано.

– Чудово! Ну, і остання ступінь?

– Щоб ви так жили!

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