Анекдот дня: памятник неизвестному матросу в Одессе

Доброе утро Одесситы. По хорошей одесской традиции начинаем день с веселой шутки. Сегодня это анекдот о памятнике неизвестному матросу.

Одесса. Гид водит туристов.

Рассказывает о достопримечательностях:

— А тут у нас памятник неизвестному матросу Мойше Абрамовичу Рабиновичу…

— Как это неизвестно, если вы фамилию и имя назвали?

— Неизвестно, был ли он матросом…

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