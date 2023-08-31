Анекдот дня: памятник неизвестному матросу в Одессе

Доброе утро Одесситы. По хорошей одесской традиции начинаем день с веселой шутки. Сегодня это анекдот о памятнике неизвестному матросу.
Одесса. Гид водит туристов.
Рассказывает о достопримечательностях:
— А тут у нас памятник неизвестному матросу Мойше Абрамовичу Рабиновичу…
— Как это неизвестно, если вы фамилию и имя назвали?
— Неизвестно, был ли он матросом…
У нас еще больше анекдотов:
- Кого таки боится храбрый Мойша?
- Про Сему и ночное удовольствие;
- Муж позвал Сарочку в цирк;
- Моня кардинально меняет свою жизнь;
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- Что подарит жене Рабинович на годовщину свадьбы?
- Моня тянется к звездам.