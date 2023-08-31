Анекдот дня: пам’ятник невідомому матросу в Одесі

Анекдот дня: як одеситка новий диван продавала Доброго ранку, Одесо! Сьогодні самий розпал робочого тижня, а отже – збираємося з силами та заряджаємось позитивом.

І наша сьогоднішня порада: незважаючи на буденну рутину, знайдіть час для рідних і близьких вам людей і обов’язково порадуйте їх якоюсь приємною дрібницею.

Ну а поки що – наш традиційний одеський анекдот: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: коли біда не ходить одна З добрим спекотним ранком вівторка, одесити! Спека нині аномальна… Але ми не сумуватимемо, вірно? Адже рано чи пізно спека спаде, і літо закінчиться. А зараз не втрачаємо оптимізму та зустрічаємо вівторок бадьоро та з позитивним настроєм! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому такий щасливий Боря? Доброго ранку, Одесо! Ну що – добре вихідний провели, продуктивно та без надмірностей? Тож нехай такий же продуктивний буде і наступний тиждень! А ваші улюблені та близькі люди вас тільки радують та роблять щасливими. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Соломон Мойсейович та Сьомочка зі скрипочкою Ранок добрий, Одеса та одесити! Усіх із недільным днем! До речі, а ви в курсі, що це остання неділя цього літа? Так що давайте постараємося провести його якомога більш насичено і незабутньо (але водночас без надмірностей некорисних) і нехай минуть нас сьогодні ворожі підступи. І почнемо це день за традицією – з одеського анекдоту! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ