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Анекдот дня: пам’ятник невідомому матросу в Одесі

Анекдот дня: пам’ятник невідомому матросу в Одесі

Доброго ранку Одесити. За гарною одеською традицією починаємо день із веселого жарту. Сьогодні це анекдот про пам’ятник невідомому матросу.

Одеса. Гід водить туристів.

Розповідає про пам’ятки:

— А тут у нас пам’ятник невідомому матросу Мойше Абрамовичу Рабиновичу…

— Як це невідомому, якщо ви прізвище та ім’я назвали?!

— Невідомо, чи він був матросом…

Ми маємо ще більше анекдотів:

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Редакція ПРОФІЛЬ

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