Анекдот дня: пам’ятник невідомому матросу в Одесі

Доброго ранку Одесити. За гарною одеською традицією починаємо день із веселого жарту. Сьогодні це анекдот про пам’ятник невідомому матросу.
Одеса. Гід водить туристів.
Розповідає про пам’ятки:
— А тут у нас пам’ятник невідомому матросу Мойше Абрамовичу Рабиновичу…
— Як це невідомому, якщо ви прізвище та ім’я назвали?!
— Невідомо, чи він був матросом…
Ми маємо ще більше анекдотів:
- Кого таки боїться хоробрий Мойша?
- Чоловік покликав Сарочку до цирку;
- Моня кардинально змінює своє життя;
- Як скромний Ізя подарунки отримував;
- Прийшов Рабинович у ресторан…
- Що подарує дружині Рабінович на річницю весілля?
- Моня тягнеться до зірок.