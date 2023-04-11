Анекдот дня: кого таки боится храбрый Мойша?

Доброе утро, Одесса и одесситы! Сегодня мы пожелаем вам быть уверенными в себе и ничего и никого не бояться. А если и побаиваться, то самую малость.

И давайте-ка узнаем, боится ли чего-то одессит Мойша:

Разговаривают Мойша и Фима:

– Фима, ты знаешь, я, когда выпью, никого не боюсь!

– Шо, даже таки свою Сарочку?

– Ну, до такой степени я еще не напивался…

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Карикатура Евгения Крана