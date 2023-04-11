Анекдот дня: кого таки боится храбрый Мойша?

Доброе утро, Одесса и одесситы! Сегодня мы пожелаем вам быть уверенными в себе и ничего и никого не бояться. А если и побаиваться, то самую малость.
И давайте-ка узнаем, боится ли чего-то одессит Мойша:
Разговаривают Мойша и Фима:
– Фима, ты знаешь, я, когда выпью, никого не боюсь!
– Шо, даже таки свою Сарочку?
– Ну, до такой степени я еще не напивался…
Еще больше анекдотов таки здесь:
- Чем Фима похож на Яшу?
- За что Сема любит свою жену?
- Софа учится стрелять;
- Какие недостатки есть у Сары.
Карикатура Евгения Крана