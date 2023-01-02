Анекдот дня: Моня кардинально меняет свою жизнь

С добрым новогодним утром, Одесса! Ну как – хорошо встретили Новый год (ну, насколько это сейчас возможно, конечно)? А свету в ваших домах 1 января порадовались?

И сегодня (надеемся) праздник продлится. А в праздники не грех немного полениться. Но при этом не следует забывать, что начало нового года – отличный повод изменить свою жизнь, может быть, даже кардинально. Давайте узнаем, как это делает наш старый знакомый одессит Моня:

– Все, Софочка, завтра кардинально меняю свою жизнь!

– Ты шо, Моня, уляжешься на телевизор и станешь смотреть на диван?

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