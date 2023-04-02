Анекдот дня: про Сему и ночное удовольствие

Доброе утро, одесситы! Да, с Юмориной в эти годы…так сказать, не очень ладится. Однако будем надеяться, что это временно. Хотя не следует забывать и о том, что «творцы» юмора и хорошего настроения – мы сами.
А чтобы «зарядиться» позитивом на предстоящий день, «Одесская жизнь» советует начать его с анекдота. И да преследует вас сегодня сплошные удовольствия!
…Итак, воскресенье – день, когда не грех и в гости сходить, и, как знать, быть может и немножко там задержаться?..
– А что, оставайтесь спать у нас, Сема!
– С удовольствием!
– С удовольствием дороже.
Еще больше анекдотов:
- Семен Израилевич пришел на Привоз;
- Анестезиолог Гоша попал впросак;
- У клиента претензии к портному Семе;
- Роза Соломоновна завела молодого любовника.
Карикатура Евгения Крана