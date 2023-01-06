Анекдот дня: Моня тянется к звездам

Анекдот дня: девочка говорит маме, что елка горит Утро доброе, одесситы! Тут у нас и праздники продолжаются, и энергетики ну не на шутку нас балуют, а ВСУ неслабо орков бьют… Так что жизнь все же хороша. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Софочка влюбилась в Яшу Утро доброе (надеемся на это), неунывающие одесситы! Да, для кого-то из нас снова начались рабочие будни, но не забываем: новогодние праздники еще не закончились! ПОДРОБНЕЕ

Первый новорожденный одессит 2023 года – из семьи военных (видео) В Одесской мэрии сообщили подробности о первом новорожденном, который увидел свет в первые минуты 2023 года, под сигнал воздушной тревоги. Новый маленький одессит – мальчик Марк – родился в семье защитников нашей страны. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: психолог спросил пациента про алкоголизм… Доброе утро, Одесса и одесситы! Надеемся, празднование Нового года прошло у вас без последствий. А то как-бы не пришлось и вам потом ставить в тупик психологов. ПОДРОБНЕЕ