Анекдот дня: Моня тянется к звездам

Доброе утро, Одесса! «Одесская жизнь» желает вам светлого во всех смыслах и позитивного дня и да не омрачат его вражеские козни.
И поскольку новогодние праздники продолжаются, нелишне, думаем, напомнить: употребляйте, но не злоупотребляйте!
А для утреннего позитива вот вам наш одесский анекдот:
– Моня, шо ты делаешь?
– Софочка, таки я тянусь к звездам!
– Моня, но ты тянешься к полке с коньяком!
– Софочка, и шо я не так сказал?
Другие одесские анекдоты:
- Моня кардинально меняет свою жизнь;
- Кто придумал коньяк?
- На чем ездят Изя и Софочка?
- Сема рассказал, что такое счастье.