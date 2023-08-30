Анекдот дня: как одесситка новый диван продавала

Доброе утро, Одесса! Сегодня самый разгар рабочей недели, а значит – собираемся с силами и заряжаемся позитивом.

И наш сегодняшний совет: несмотря на обыденную рутину, найдите время для родных и близких вам людей и обязательно порадуйте их каким-нибудь приятным пустяком.

Ну а пока – наш традиционный одесский анекдот:

Встретились две одесситки:

— Послушай, Мара, купи у меня новый диван.

— Да ты что? Ты его так долго искала, столько переплатила…

— Понимаешь, не могу даже на него смотреть… Я на нем изменила своему мужу…

— Эх, голубушка! Если бы я продавала всю ту мебель, на которой я изменяла своему мужу, у меня бы уже давно одна люстра осталась!

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