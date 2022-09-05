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Анекдот дня: татуировка Розы Марковны

Анекдот дня: татуировка Розы Марковны

Одесса, доброе утро! Напоминаем, что из любой неудобной ситуации есть. Если не верите, читайте наш сегодняшний анекдот.

— Вы можете убрать у меня с груди вот это тату «Изя»? — Нет, Роза Марковна. — Тогда добавьте «поц».

карикатура о татуировке карикатура о татуировке

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Редакция ПРОФИЛЬ

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