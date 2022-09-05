Анекдот дня: татуировка Розы Марковны

Доброе утро, Одесса! Воскресенье – день… Ну если не веселья, то отдыха от рабочей рутины уж точно. И да – самое время уделить время своим родным и близким, ведь мир и лад в семье дороже любых сокровищ мира.
Обстрелы, безработица, комендантский час и прочие беды военного времени – это повод не только для страхов, но и для извечного одесского юмора. Как и по поводу чего мы шутили в этом году между Юмориной и Днем города и в чем сумели найти забавное? Вспоминаем – с выдержками из блога журналистки «Одесской жизни» за это время.
Доброе утро, Одесса! Ну, вот и лето пролетело как один миг, а многие и не заметили. Да, к тому же, в этот раз ни на пляже (по крайней мере, людям здравомыслящим) побывать не удалось, ни в море окунуться. Ну и как тут не… Скажем так, не высказать свое огорчение в нецензурной форме?!
Однако сильно расстраиваться все же не стоит – ведь и в осени есть много хорошего. Ну а лето… Следующее лето будет намного лучше, мы гарантируем это.
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