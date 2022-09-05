Анекдот дня: татуировка Розы Марковны

Анекдот дня: Изя и его сокровище Доброе утро, Одесса! Воскресенье – день… Ну если не веселья, то отдыха от рабочей рутины уж точно. И да – самое время уделить время своим родным и близким, ведь мир и лад в семье дороже любых сокровищ мира. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: случай на Привозе Доброе утро, Одесса. На дворе суббота, сезон овощей в разгаре. В самый раз сходить на Привоз за витаминами. Только захватите зонт, на всякий случай, синоптики сегодня напрогнозировали дождь. ПОДРОБНЕЕ

Между 1 апреля и 2 сентября: как шутят одесситы? Обстрелы, безработица, комендантский час и прочие беды военного времени – это повод не только для страхов, но и для извечного одесского юмора. Как и по поводу чего мы шутили в этом году между Юмориной и Днем города и в чем сумели найти забавное? Вспоминаем – с выдержками из блога журналистки «Одесской жизни» за это время. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: случай в одесском магазине Одесса, всех с пятницей! Уикенд не за горами. Так что держим себя в руках и избегаем конфликтов. Даже в магазинах. ПОДРОБНЕЕ