Анекдот дня: случай на одесском Староконном рынке

Приветствуем одесситов и не только! И пусть в этот выходной день, несмотря на возможно хмурую погоду, настроение у вас будет ясным и безоблачным.

Итак, воскресенье – день, когда не грех пойти «делать базар». Обычно мы направлялись на Привоз, но сегодня немного изменим традиции и отправимся на не менее известный одесский рынок – наш славную Староконку. Да и анекдот наш сегодняшний – не совсем даже анекдот, а, скорее, быль:

Одесса. Староконный рынок. Двое мужиков стоят у лотка с шурупами и обсуждают, какой взять крюк чтобы подвесить бак. Подходит продавщица тетя Соня.

Мужики решили пошутить:

– Мы тут повеситься хотим. Дайте нам вот те два крюка. Как думаете, выдержат?

Тетя Соня:

– Ой, рибы мои, ну таки если не выдержат, придете еще раз!

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