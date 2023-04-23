Анекдот дня: случай на одесском Староконном рынке

Приветствуем одесситов и не только! И пусть в этот выходной день, несмотря на возможно хмурую погоду, настроение у вас будет ясным и безоблачным.
Итак, воскресенье – день, когда не грех пойти «делать базар». Обычно мы направлялись на Привоз, но сегодня немного изменим традиции и отправимся на не менее известный одесский рынок – наш славную Староконку. Да и анекдот наш сегодняшний – не совсем даже анекдот, а, скорее, быль:
Одесса. Староконный рынок. Двое мужиков стоят у лотка с шурупами и обсуждают, какой взять крюк чтобы подвесить бак. Подходит продавщица тетя Соня.
Мужики решили пошутить:
– Мы тут повеситься хотим. Дайте нам вот те два крюка. Как думаете, выдержат?
Тетя Соня:
– Ой, рибы мои, ну таки если не выдержат, придете еще раз!
Другие наши анекдоты:
- Какая книга самая нужная после Пасхи;
- О чем молится Роза Марковна перед воротами Привоза?
- Моня рассказал, что дешевеет, когда все дорожает;
- Что делал одессит в колбасном ряду на Привозе.