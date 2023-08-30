Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як одеситка новий диван продавала

Анекдот дня: як одеситка новий диван продавала

Доброго ранку, Одесо! Сьогодні самий розпал робочого тижня, а отже – збираємося з силами та заряджаємось позитивом.
І наша сьогоднішня порада: незважаючи на буденну рутину, знайдіть час для рідних і близьких вам людей і обов’язково порадуйте їх якоюсь приємною дрібницею.
Ну а поки що – наш традиційний одеський анекдот:

Зустрілися дві одеситки:

— Послухай, Мара, купи в мене новий диван.

— Та ти що? Ти ж його так довго шукала, стільки переплатила…

— Розумієш, не можу навіть на нього дивитися… Я на ньому зрадила своєму чоловікові…

— Ех, голубонько! Якби я продавала всю ту меблі, на якій я зраджувала своєму чоловікові, у мене б вже давно одна люстра залишилася!

анекдот мебель анекдот мебель

Ще анекдоти:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати