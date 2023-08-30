Анекдот дня: як одеситка новий диван продавала

Доброго ранку, Одесо! Сьогодні самий розпал робочого тижня, а отже – збираємося з силами та заряджаємось позитивом.

І наша сьогоднішня порада: незважаючи на буденну рутину, знайдіть час для рідних і близьких вам людей і обов’язково порадуйте їх якоюсь приємною дрібницею.

Ну а поки що – наш традиційний одеський анекдот:

Зустрілися дві одеситки:

— Послухай, Мара, купи в мене новий диван.

— Та ти що? Ти ж його так довго шукала, стільки переплатила…

— Розумієш, не можу навіть на нього дивитися… Я на ньому зрадила своєму чоловікові…

— Ех, голубонько! Якби я продавала всю ту меблі, на якій я зраджувала своєму чоловікові, у мене б вже давно одна люстра залишилася!

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