Анекдот дня: як одеситка новий диван продавала

Доброго ранку, Одесо! Сьогодні самий розпал робочого тижня, а отже – збираємося з силами та заряджаємось позитивом.
І наша сьогоднішня порада: незважаючи на буденну рутину, знайдіть час для рідних і близьких вам людей і обов’язково порадуйте їх якоюсь приємною дрібницею.
Ну а поки що – наш традиційний одеський анекдот:
Зустрілися дві одеситки:
— Послухай, Мара, купи в мене новий диван.
— Та ти що? Ти ж його так довго шукала, стільки переплатила…
— Розумієш, не можу навіть на нього дивитися… Я на ньому зрадила своєму чоловікові…
— Ех, голубонько! Якби я продавала всю ту меблі, на якій я зраджувала своєму чоловікові, у мене б вже давно одна люстра залишилася!
Ще анекдоти:
- Випадок на одеському Староконному ринку
- Що Моня думає про свято 8 березня?
- Циля та букет;
- Чи пам’ятає чоловік Софі дату весілля?
- Яша та його царство;
- Фаєчку порадили зайнятися плаванням;
- Татуювання Рози Марківни.