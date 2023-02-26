Анекдот дня: помнит ли муж Софы дату свадьбы?

Доброе утро, одесситы! А вы знаете, что сегодня не простое воскресенье, а Прощеное? И значит, а этот день можно попросить у своих родных и близких прощения за все обиды и недоразумения, ну, например, за то, что забыли о годовщине свадьбы…
Хотя, судя по опыту героини нашего сегодняшнего анекдота, иногда и забывчивость супруга – к счастью:
– Софа, а твой муж помнит дату вашей свадьбы?
– Ой, Фаечка, к моему счастью, не помнит.
– А почему же «к счастью»?
– Я напоминаю ему об этом несколько раз в году, когда мне надо что-то купить.
Еще больше анекдотов:
- Купила дорогущее свадебное платье и понеслось…
- Софе объяснили, почему выйти замуж, как на Привоз сходить;
- Почему Мойша женился на молодой;
- Жора, его жена и суп.