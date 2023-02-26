Анекдот дня: помнит ли муж Софы дату свадьбы?

На фасаде Одесской Оперы «расцвела» красная калина, а вокзал стал желто-синим (фоторепортаж) Необычная и красочная акция состоялась в Одессе вечером 24 февраля. Многие горожане заметили, что здание железнодорожного вокзала, а также Одесская Опера и дом-памятник архитектуры на улице Пушкинской внезапно «расцвели» яркими красками от световой проекции. Тут были и репродукции фото военных дней, и абстракции в цветах украинского флага, и украинские подсолнухи, и неизменный наш символ и атрибут – красная калина… ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: какие недостатки есть у Сары Доброе утро, Одесса! Итак, очередная неделя подходит к концу, но Масленица-то продолжается! Так еще можно себя порадовать, правда, и о возможных последствиях забывать все же не стоит: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Яша увидел рецепт с коньяком Доброе утро, одесситы. Сегодня годовщина российского вторжения. Но это не повод отказываться от утреннего анекдота. Одесса будет смеяться всем врагам на зло! И Победа Украины не заставит себя ждать. ПОДРОБНЕЕ