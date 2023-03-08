Анекдот дня: что Моня думает о празднике 8 марта?

Доброе утро, Одесса и особенно прекрасные и несравненные одесситки! Ведь сегодня – именно ваш день. От всей души поздравляем вас и желаем весеннего настроения, улыбок, семейного счастья, подарков, какие только пожелаете, а главное – чтобы следующий женский праздник мы отмечали уже в мирной Украине.
Ну, а сегодняшний наш анекдот, так сказать, тематический:
– Моня, а кто таки придумал это 8 марта?
– Были такие Клара Цеткин и Роза Люксембург.
– А зачем?
– Я так себе думаю, что у них был цветочный бизнес.
Еще больше анекдотов:
- Жена Яши неожиданно пришла домой трезвая;
- Муж купил Сарочке кухонный комбайн;
- Моня таки женился – и что теперь?
- Циля и букет.