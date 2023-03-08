Анекдот дня: что Моня думает о празднике 8 марта?

Рядом с Привозом расцвело необычное дерево (фотофакт) Молодое деревце расцвело с началом весны. Да как! На нем появился «цвет» в тонах украинского флага. Ленточки развеваются на ветру, даря надежду. Патриотическое дерево появилось у ТЦ «Остров» напротив Привоза. ПОДРОБНЕЕ

Во сколько обойдутся одесским мужчинам цветы к 8 марта Международный женский день 8 марта уже завтра. Впрочем, у нас его чаще называют праздником весны и женственности. Мужчины традиционно дарят женщинам в этот день букеты цветов. А мы расскажем вам, сколько это стоит. ПОДРОБНЕЕ