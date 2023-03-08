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Анекдот дня: что Моня думает о празднике 8 марта?

Анекдот дня: что Моня думает о празднике 8 марта?

Доброе утро, Одесса и особенно прекрасные и несравненные одесситки! Ведь сегодня – именно ваш день. От всей души поздравляем вас и желаем весеннего настроения, улыбок, семейного счастья, подарков, какие только пожелаете, а главное – чтобы следующий женский праздник мы отмечали уже в мирной Украине.

Ну, а сегодняшний наш анекдот, так сказать, тематический:

– Моня, а кто таки придумал это 8 марта?

– Были такие Клара Цеткин и Роза Люксембург.

– А зачем?

– Я так себе думаю, что у них был цветочный бизнес.

С 8 марта, карикатура

Букет и ужин, карикатура

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Редакция ПРОФИЛЬ

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