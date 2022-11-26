Анекдот дня: Циля и букет

Доброе утро, Одесса! Да, возможно, у кого-то из нас снова нет света. Тем не менее, это не повод унывать: помним же – все неприятности рано или поздно заканчиваются! Так что держимся и держим кулачки за наших защитников (ну, и за энергетиков заодно).
А чтобы день начинался бодро, ловине новую утреннюю порцию одесского юмора:
…Когда утром Циля продала подаренный ей вечером букет, Абрам понял: это, таки, его женщина!
Не менее забавные анекдоты:
- Отчего Роза Львовна мучает Семена Марковича;
- Рецепт ленивых голубцов Цили;
- Абраша, Циля и творог;
- Как прошло свидание у Цили?
- Абрам, Сара и шах от Исаака.