Анекдот дня: Циля и букет

Анекдот дня: Яша и черная икра Доброе утро, несломленные (надеемся на это) одесситы! «Одесская жизнь» призывает вас не забывать о том, что, несмотря на все выпавшие на нашу долю невзгоды, терять бодрости духа никогда не надо. Ведь все неприятности рано или поздно закончатся: и война завершится нашей общей победой, и свет в наших домах обязательно появится, и вода, и тепло, и еда в холодильнике… И даже красная и черная икра! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Рабинович у доктора Доброе утро, Одесса! И снова врагу окаянному неймется. Но мы ведь не намерены сдаваться, верно? Тем более, зная, что Победа – за нами. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: с каким мясом беляши на Привозе Доброе утро, мы из Одессы! И сегодняшний анекдот дня — про самое одесское место – Привоз! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: одесская бабушка и чувство вины Доброе утро, Одесса! Надеемся, выходные прошли спокойно и чувства вины вы не испытываете. Но, на всякий случай – вот вам рецепт от одесской бабушки. ПОДРОБНЕЕ