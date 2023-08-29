Анекдот дня: когда беда не ходит одна

С добрым жарким утром вторника, одесситы! Жара нынче аномальная… Но мы не будем унывать, верно? Ведь рано или поздно и жара спадет, и лето закончится. А сейчас не теряем оптимизма и встречаем вторник бодро и с позитивным настроем!
-Встречаются два одессита:
– Фима! Вы слышали новость!? Рабиновича ограбили! Вынесли из квартиры все!
– Так он им все и отдал!..
— Его раскаленным утюгом пытали!
– Что вы говорите! Так ему еще и за свет намотало?
Еще анекдоты:
- Что делать если муж пошел налево?
- Фима едет на курорт без жены;
- Фима, Рива и право выбора;
- Циля выгнала Фиму из дому;
- Абрам купил лотерейный билет;
- Сема, велосипед и пианино.