Анекдот дня: когда беда не ходит одна

Анекдот дня: отчего так счастлив Боря? Утро доброе, Одесса! Ну что – хорошо выходной провели, продуктивно и без излишеств? Так пускай такой же продуктивной будет и предстоящая неделя! А ваши любимые и близкие люди вас только радуют и делают счастливыми. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Соломон Моисеевич и Сёмочка со скрипочкой Утро доброе, Одесса и одесситы! Всех с воскресным днем! Кстати, а вы в курсе, что это последнее воскресенье этого лета? Так что давайте постараемся провести его как можно более насыщенно и незабываемо (но в то же время без излишеств неполезных) и да минуют нас сегодня вражеские козни. И начнем это день по традиции – с одесского анекдота! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что нужно для счастья в супружеской жизни? Доброго ранку, Одеса. Сподіваємось, вечір п’ятниці не позначився погано на вашому здоров’ї. А навіть якщо й так, наш суботній ранковий анекдот позбавить вас від головного болю не гірше за ліки. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как правильно ходить утром на Привоз Доброе утро, одесситы! Еще два дня, и долгожданные выходные таки наступят! И самый лучший способ настроить себя на рабочи четверг – начать день с улыбки. Именно для этого мы публикуем новый анекдот. ПОДРОБНЕЕ