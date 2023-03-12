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Анекдот дня: что делать если муж пошел налево?

Анекдот дня: что делать если муж пошел налево?

Доброе утро, Одесса, и с воскресным днем! Надеемся, что несмотря на обещанную нам хмурую и ветреную погоду, этот день все станет для нас светлым, легким, приятным и, возможно, незабываемым.

В общем, отдыхайте-развлекайтесь, но и «правила безопасности» не забывайте! И как раз об этом наш сегодняшний одесский анекдот:

– Фира, а шо делать, если муж таки пошел налево?

– Ой, Ривочка, та главное, шоб там с ним не встретиться!

Муж, любовник и покер

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Редакция ПРОФИЛЬ

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