Анекдот дня: что делать если муж пошел налево?

Доброе утро, Одесса, и с воскресным днем! Надеемся, что несмотря на обещанную нам хмурую и ветреную погоду, этот день все станет для нас светлым, легким, приятным и, возможно, незабываемым.

В общем, отдыхайте-развлекайтесь, но и «правила безопасности» не забывайте! И как раз об этом наш сегодняшний одесский анекдот:

– Фира, а шо делать, если муж таки пошел налево?

– Ой, Ривочка, та главное, шоб там с ним не встретиться!

У нас таки есть другие анекдоты: