Анекдот дня: коли біда не ходить одна

Анекдот дня: чому такий щасливий Боря? Доброго ранку, Одесо! Ну що – добре вихідний провели, продуктивно та без надмірностей? Тож нехай такий же продуктивний буде і наступний тиждень! А ваші улюблені та близькі люди вас тільки радують та роблять щасливими. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: Соломон Мойсейович та Сьомочка зі скрипочкою Ранок добрий, Одеса та одесити! Усіх із недільным днем! До речі, а ви в курсі, що це остання неділя цього літа? Так що давайте постараємося провести його якомога більш насичено і незабутньо (але водночас без надмірностей некорисних) і нехай минуть нас сьогодні ворожі підступи. І почнемо це день за традицією – з одеського анекдоту! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що треба для щастя в подружньому житті? Доброго ранку, Одеса. Сподіваємось, вечір п’ятниці не позначився погано на вашому здоров’ї. А навіть якщо й так, наш суботній ранковий анекдот позбавить вас від головного болю не гірше за ліки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як правильно ходити вранці на Привоз. Доброго ранку, одесити! Ще два дні, і довгоочікувані вихідні наступлять! І найкращий спосіб налаштувати себе на робочий четвер – розпочати день із посмішки. Саме для цього ми публікуємо новий анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ