Анекдот дня: коли біда не ходить одна

З добрим спекотним ранком вівторка, одесити! Спека нині аномальна… Але ми не сумуватимемо, вірно? Адже рано чи пізно спека спаде, і літо закінчиться. А зараз не втрачаємо оптимізму та зустрічаємо вівторок бадьоро та з позитивним настроєм!
-Зустрічаються два одесита:
– Фіма! Ви чули новину!? Рабиновича пограбували! Винесли з квартири усе!
– Так він їм все й віддав! ..
– Його розжареною праскою катували!
– Шо ви кажете! Так йому ще й за світло намотало?
Ще анекдоти:
- Що робити, якщо чоловік пішов наліво?
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