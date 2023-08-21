Анекдот дня: Фима едет на курорт без жены

С добрым и теплым утром понедельника, неунывающие одесситы! Да, что-то жарковато нынче… Но мы не будем унывать, верно? Ведь рано или поздно и жара спадет, и лето закончится. Ну а сейчас… Сейчас не теряем оптимизма и встречаем понедельник бодро и с позитивным настроем! А поможет в этом наш утренний анекдот:
Софа спрашивает Фиму, отправляющегося на курорт без нее:
– А почему ты не надел обручальное кольцо?
– Кольцо – в такую жару?
У нас есть и другие анекдоты:
- Случай на одесском пляже;
- Моня остается один аж на две недели;
- Как Рабинович дачу продавал;
- Циля выгнала Фиму из дому;
- Сара шлет с курорта мужу телеграмму.