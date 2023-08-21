Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Фима едет на курорт без жены

Анекдот дня: Фима едет на курорт без жены

С добрым и теплым утром понедельника, неунывающие одесситы! Да, что-то жарковато нынче… Но мы не будем унывать, верно? Ведь рано или поздно и жара спадет, и лето закончится. Ну а сейчас… Сейчас не теряем оптимизма и встречаем понедельник бодро и с позитивным настроем! А поможет в этом наш утренний анекдот:

Софа спрашивает Фиму, отправляющегося на курорт без нее:

– А почему ты не надел обручальное кольцо?

– Кольцо – в такую жару?

Карикатура про жару

У нас есть и другие анекдоты:

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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