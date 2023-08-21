Анекдот дня: Фима едет на курорт без жены

Анекдот дня: про любовь без памяти С добрым воскресным утром, Одесса! Надеемся, что этот день окажется для всех нас добрым и светлым, невзирая на все коварство нашего врага и его поистину жалкие попытки сломить нас и запугать. Но все мы знаем, что эти попытки тщетны, потому как, помимо непобедимого оружия, у нас есть еще один важный козырь – наш неповторимый одесский юмор! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: случай в одесской парикмахерской Доброе утро, одесситы! Долгожданные выходные уже наступили. И самый лучший способ настроить себя на хороший отдых – начать день с улыбки. Именно для этого мы публикуем новый анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: случай на одесском пляже Привет, одеситы, и все, кто присоединился к таким! Наконец-то пятница и конец рабочей недели! А вот утром немного юмора, чтобы последний день рабочей недели пролетел быстрее! ПОДРОБНЕЕ