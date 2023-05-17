Анекдот дня: Циля выгнала Фиму из дому

Утро доброе, Одесса и Одесситы! По крайней мере, надеемся, что для нас оно будет именно таким. И пожелаем-ка мы вам сегодня ни с кем не ссориться. А уж если и придется, то скорее помириться.
А для бодрости духа ловите наш анекдот:
Циля выгнала Фиму из дому. Вышла на балкон и кричит стоящему с вещами у парадного Фиме:
– Пошел вон! И шоб ты всю жизнь мучался!!!
– Циля, таки я не понял: ты меня гонишь или зовешь обратно?!
Еще больше анекдотов таки тут:
- Фима обещает Розе золотые горы;
- Кому предназначен букет цветов от Бори?
- Откуда взялся фингал у Фимы;
- Циля хочет соблазнить мужа подруги;
- Роза Львовна и двоечник Моня.