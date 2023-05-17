Анекдот дня: Циля выгнала Фиму из дому

Одесские патрульные спасли в Херсоне рядового Мавика и передали в зоопарк (видео) Необычную спецоперацию провели одесские патрульные полицейские, которые несут службу в сводном отряде в Херсоне. они спасли рядового Мавика. Так ребята назвали найденного совенка, чудом уцелевшего после очередного обстрела города рашистами. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Соня пояснила Яше, когда наступит лето Привет, неунывающие одесситы и все примкнувшие к таковым! И с началом вас новой рабочей недели! Настрой боевой? К трудовым подвигам все готовы? А тем, кто таки не совсем готов, пускай поможет «зарядиться» позитивом наш утренний одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: чей день рождения празднует Циля? Всех одесситов и не только с добрым (надеемся) воскресным утром! И пусть этот день станет для всех нас добрым и позитивным, а все неприятности, как мелкие, так и покрупнее, пускай достаются врагу. ПОДРОБНЕЕ