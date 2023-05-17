Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Циля выгнала Фиму из дому

Анекдот дня: Циля выгнала Фиму из дому

Утро доброе, Одесса и Одесситы! По крайней мере, надеемся, что для нас оно будет именно таким. И пожелаем-ка мы вам сегодня ни с кем не ссориться. А уж если и придется, то скорее помириться.

А для бодрости духа ловите наш анекдот:

Циля выгнала Фиму из дому. Вышла на балкон и кричит стоящему с вещами у парадного Фиме:

– Пошел вон! И шоб ты всю жизнь мучался!!!

– Циля, таки я не понял: ты меня гонишь или зовешь обратно?!

Муж просит опохмелиться. Жена пинает его ногой

Еще больше анекдотов таки тут:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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