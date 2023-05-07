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Анекдот дня: Абрам купил лотерейный билет

Анекдот дня: Абрам купил лотерейный билет

Доброе утро, Одесса! Воскресный день – день отдыха и (если, разумеется, погода позволяет) поездок на природу. Так что собирайтесь, закидывайте в машину семью и все нужные для пикника вещи – и айда за город, на природу, отдыхать от трудовых будней!

Ну а что же делать, если машины нет? Может попытаться выиграть ее в лотерею? По крайней мере, в семье старого еврея Абрама решили именно так. Что же из этого вышло? Читайте наш традиционный анекдот:

Старый еврей Абрам купил лотерейный билет. Вечером вся семья собирается за столом и начинает мечтать:

– Вот выиграем легковой автомобиль и в воскресенье поедем за город. Кругом птички поют, цветы растут…

– Возьмем с собой бабушку, дедушку и Моню с собой возьмем…

– Как Моню?! Он же таки не отдал три рубля за мясо!

– Моня, выйди из машины!

Лотерея, карикатура

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Карикатура Евгения Крана

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Редакция ПРОФИЛЬ

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