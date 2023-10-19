Новости Одессы и Одесской области

Знаменитый одесский дом снова будут реставрировать

Знаменитый одесский дом снова будут реставрировать

В Одессе снова хотят реставрировать дом Руссова. За противоаварийные работы и восстановление фасадов готовы заплатить более 8 миллионов гривен.

Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на ремонтно-реставрационные работы памятника градостроительства и архитектуры Одессы – дома Руссова.

Информация об этом опубликована на площадке госзакупок Prozorro.

Источник финансирования – средства местного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством. Сумма – 8 млн 92 тыс. грн.

По данным открытого аукциона, до 30 июня 2024 года проведут ремонт со стороны двора здания. Там планируют заменить дверные проемы, провести реставрацию фасада и ремонт придомовой территории.

Борьба за дом Руссова

Красивейший памятник архитектуры Одессы — дом Руссова уже был отремонтирован в 2018 году, мэрия потратила на ремонт  около 150 миллионов гривен. Спустя почти год памятник торжественно открыли после первого этапа реставрации. Она стоила городской казне более 150 млн. грн. Но впоследствии к ее качеству возникли серьезные вопросы — например, у одной скульптуры развалилась голова, и оказалось, что внутри — пустая пластиковая бутылка.

В декабре 2020 года прокуратура сообщила о подозрении владельцу части помещений дома Руссова и руководителю предприятия-подрядчика в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении здания как объекта культурного наследия.

В апреле 2020 года фирме Руслана Тарпана удалось зарегистрировать за собой 1,3 тыс. кв. м дома Руссова. После этого между частником и мэрией начались длительные судебные тяжбы.

23 февраля 2023 года громада Одессы, в лице городского совета, лишилась права собственности на дом Руссова. Такое решение принял Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд, передав право собственности ОСМД «Реставратор-21». В Одесской мэрии заявляют, что это объединение контролирует бизнесмен Руслан Тарпан.

27 марта 2023 года Верховный суд Украины приостановил действие решений Хозяйственного суда Одесской области и Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда. После чего одесская мэрия подала заявку на возобновление государственной регистрации права собственности громады на этот объект.

Напомним, возле парка Шевченко снесли особняк Гавсевича.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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