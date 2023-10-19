Знаменитий одеський будинок знову реставруватимуть

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонтно-реставраційні роботи пам’ятника містобудування та архітектури Одеси – будинку Руссова.

Інформація про це опублікована на майданчику держзакупівель Prozorro.

Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством. Сума – 8 млн. 92 тис. грн.

За даними відкритого аукціону, до 30 червня 2024 року буде проведено ремонт з боку двору будівлі. Там планують замінити дверні отвори, провести реставрацію фасаду та ремонт прибудинкової території.

Боротьба за будинок Русова

Найкрасивіша пам’ятка архітектури Одеси – будинок Руссова вже було відремонтовано 2018 року, мерія витратила на ремонт близько 150 мільйонів гривень. Майже через рік пам’ятник урочисто відкрили після першого етапу реставрації. Вона коштувала міській скарбниці понад 150 млн. грн. Але згодом до її якості виникли серйозні питання — наприклад, одна скульптура розвалила голову, і виявилося, що всередині — порожня пластикова пляшка.

У грудні 2020 року прокуратура повідомила про підозру власнику частини приміщень будинку Руссова та керівнику підприємства-підрядника у умисному знищенні, руйнуванні та пошкодженні будівлі як об’єкта культурної спадщини.

У квітні 2020 року фірмі Руслана Тарпана вдалося зареєструвати 1,3 тис. кв. м будинку Русова. Після цього між приватником та мерією почалися тривалі судові позови.

23 лютого 2023 року громада Одеси, в особі міської ради, втратила право власності на будинок Русова. Таке рішення ухвалив Південно-Західний апеляційний господарський суд передавши право власності ОСББ «Реставратор-21». У Одеській мерії заявляють, що це об’єднання контролює бізнесмен Руслан Тарпан.

27 березня 2023 року Верховний суд України призупинив дію рішень Господарського суду Одеської області та Південно-Західного апеляційного господарського суду. Після чого одеська мерія подала заявку на поновлення державної реєстрації права власності громади на цей об’єкт.

Нагадаємо, що біля парку Шевченка знесли особняк Гавсевича.

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