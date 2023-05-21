Одесский дом Рыбака: украшение Кривой улицы (фоторепортаж)

На улице Асташкина (бывшая Кривая, бывшая Провиантская) отлично сохранился старейший красивый одесский дом – настоящее украшение улицы. Это памятник архитектуры, который сумел дойти до нас в «хорошем состоянии», несмотря на то, что зданию уже более ста двадцати лет.

Дом на Асташкина: не известной баней единой

Дом, о котором идет речь, значится под номером девять, находится почти напротив известнейшей одесской бани, вошедшей в криминальный маршрут города, и является (на Асташкина такое встречается не очень часто) памятником архитектуры.

Его почему-то иногда называют «рыбацким домом», я даже одно время думала, что здание имеет какое-то отношение к рыбакам. То есть, к рыбакам в смысле профессии. На самом деле Рыбак – это фамилия владельца некогда доходного дома.

Его архитектор – М.Коган: тот самый, который вместе с Е.Смидовичем является создателем дома Нолле на Ришельевской, 45, жителей которого «трясло», когда сносили бывшие типографию Фесенко и театр Ришелье.

Итак, перед нами прекрасно сохранившийся трехэтажный красавец, построенный в 1901 году. Специалисты называют его зданием «со множеством аутентичных деталей». В самом деле, вы только вглядитесь в детали декора фасада, мы постарались представить их во всей красе на наших фото.

Архитектурная фотобаза PhotoBuildings относит дом к стилю эклектики и историзма и делает предположение, что, «возможно дом с флигелями построен при участии Ю. Миндлина, так архитектура флигелей аналогична флигелям Ройтмана на Еврейской, 30 (Миндлин, Попов, 1901). Также Миндлин работал с Коганом в отношении дома Братьев Швецовых на Базарной, 24».

Как гласит охранная табличка, здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный Рыбака».

Одесский дом Рыбака: печальная дворовая история образца 1901 года

В криминальный маршрут Одессы дом Рыбака не входит, а вот история сохранила сообщение о несчастном случае, произошедшем в доме Рыбака в 1901 году. Его также приводит Архитектурная фотобаза PhotoBuildings, которая цитирует Вечернее приложение к газете «Одесские новости» за 1901 год:

«Во дворе дома сложен строительный камень, принадлежащий некоему Рыбаку. Место кладки камня ничем не огорожено. Вчера, в то время, когда дети жильцов играли у камней, один из них, весом в 5 пудов, вдруг свалился и придавил собой семилетнюю дочь жильца Наума Лившица, Анну. Девочка получила тяжкие ушибы и сегодня доставлена в еврейскую больницу. Лившиц привлекает Рыбака к ответственности за непринятие мер предосторожности»…

Что же касается дня сегодняшнего, то полюбоваться фасадом дома немало мешает устроенная перед ним стоянка. Но, как говорится. было бы желание…

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