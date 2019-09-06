Сколько в Одессе домов Руссова и кто их построил

Большинство одесситов знают только один дом, принадлежавший Александру Руссову, — на Садовой, 21. Однако для миллионера и мецената в Одессе было выстроено 11 доходных домов. Все они находятся в центре города — на Софиевской, Торговой, Коблевской и Базарной улицах и считаются памятниками архитектуры местного значения. Построил эти здания один и тот же зодчий. Сегодня мы расскажем о некоторых из них.

Коблевская, 38а и 38б

Эти два четырехэтажных здания были выстроены в стиле модерн архитектором Леонидом Черниговым. Они очень схожи, вероятно, из-за того, что были выстроены одним мастером. Дата строительства многих домов Руссова, спроектированных Черниговым, точно не известна, считается, что появились они в самом начале 1900-х годов.

Торговая, 6

Этот дом появился в 1897 году. Он был создан по совместному проекту Леонида Чернигова и его учителя Валериана Шмидта. Это достойный образец одесской архитектуры, в котором сохранились авторские кованые элементы ворот и фасада.

Торговая, 10

Здание выстроено в стиле ренессанс одним из первых среди прочих домов Руссова. В довоенное время облик дома был более стильным, со множеством украшений и венчающих элементов, которые со временем разрушились. Были утрачены и другие оригинальные и неповторимые детали архитектурного облика. В 1950-е годы дом восстанавливали, однако работу реставраторов иначе чем халтурой назвать нельзя.

Торговая, 8

Это единственный дом Руссова, который строил одесский архитектор Павел Клейн. Дом создан в стиле ренессанса в начале прошлого века. Его характер отличается от стиля, в котором выстроены остальные дома Руссова. Во время войны дом был почти разрушен и восстанавливался в послевоенное время. Многое из тех украшений, что создавал архитектор, безвозвратно утрачено, остались только кое-где металлические фигурные накладки и вставки из белого камня на фасаде.

Софиевская, 13 (угол Торговой)

Этот дом был построен в конце ХІХ века по совместному проекту Леонида Чернигова и Якова Гольденберга.

Первоначально вход во двор перекрывали кованые ворота. Дом увенчан куполом, который сохранился до наших дней. На нем по кругу расположены львиные головы. В свое время в этом доме жили историк Иосиф Тронский, хирург Иван Сабанеев, актеры Юрий Шумский и Полина Нятко, а также первый главный редактор «Комсомольской правды» Александр Мартыновский, известный под псевдонимом Тарас Костров.

Софиевская, 9

Это здание было построено в 1899 году. В доме есть несколько флигелей, на их фасадах можно увидеть части первоначальной отделки и авторских украшений. С 1904 года здесь начал работать книжный магазин, который открыл подданный Германии Гельмут Шварц.

Базарная, 49

Стиль этого дома можно определить как сочетание ренессанса и барокко, или одесской эклектики. Точная дата постройки дома неизвестна, предполагается, что его возвели в 1900-1902 годах. Это одно из лучших архитектурных произведений Чернигова и один из самых дорогих доходных домов для состоятельных жильцов. Дом очень похож на другое творение архитектора — здание, расположенное на улице Софиевской, 11 и принадлежал семейству Руссовых до Первой мировой войны.

Меценат и домовладелец

Александр Руссов родился в Одессе. Его отец, городской голова Аккермана, оставил сыну в наследство миллион рублей. Тот очень скоро сумел увеличить свой капитал в шесть раз, при этом честно выплачивая государству налоги.

На улице Торговой, 2, Руссов открыл общедоступную картинную галерею, которая состояла из 850 принадлежавших ему картин русских и французских художников.

Мецената даже называли одесским Третьяковым. Вход в музей был платным, но все деньги шли в поддержку нуждающихся художников. Во время войны это здание было разрушено. После смерти Руссова в 1908 году наследство стали делить родственники, потом грянула революция. В результате одни работы исчезли, а другие попали в музеи и частные коллекции.

В здании на Торговой находился и рабочий кабинет Руссова, который выходил окнами на море. Вообще, Руссов очень любил море. Наверное, поэтому он активно участвовал в развитии парусного спорта, установил именные стипендии для воспитанников училища торгового мореплавания и организовал специальную библиотеку.

В 1898 году Руссов приобрел участок земли, ограниченный Приморской, Торговой и Софиевской улицами, где выстроил несколько доходных домов.

Любимый архитектор Руссова

Леонид Чернигов был учеником известного архитектора Валериана Шмидта и спроектировал в Одессе более 30 зданий. Когда Чернигов только начинал свою карьеру, Александр Руссов предложил ему спроектировать доходный дом. Работа молодого архитектора так понравилась миллионеру, что он доверил Чернигову строительство и других своих домов. После революции Чернигов проектировал в основном промышленные здания — корпуса хлебозаводов на улицах Одария и Прохоровской, сахарного завода на улице Черноморского Казачества.

Фото: Артем Виноградов, archodessa.com, vi.ill.in.ua

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