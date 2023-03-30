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Одесса борется за дом Руссова: новые подробности

Одесса борется за дом Руссова: новые подробности

Принадлежность одесского дома Руссова определит Верховный суд в апреле. Пока же его судьи приостановили решение Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда о том, что дом Руссова принадлежит ОСМД, созданному беглым бизнесменом Тарпаном.

Об этом стало известно 30 марта на заседании одесского исполкома. 

Верховный суд Украины приостановил действие решений Хозяйственного суда Одесской области и Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда еще 27 марта, по которому одесская территориальная громада лишилась права собственности на дом Руссова.

Дата заседания Верховного суда назначена на 26 апреля.

Напомним, в 2019 году одесский горсовет отреставрировал здание за 149 миллионов гривен, несмотря на то, что оно не было собственностью города. 

Потом здание передали в собственность территориальной громаде.

Но вечером 23 февраля 2023 года громада Одессы, в лице городского совета, лишилась права собственности на памятник архитектуры в самом центре города – дом Руссова. Такое решение принял Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд, передав право собственности ОСМД. Контролирует это объединение бизнесмен Руслан Тарпан, который сейчас находится в розыске по подозрению в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Что известно про Руслана Тарпана

В прошлом он одесский застройщик, владелец множества строительных фирм и одесской недвижимости. В Одессе известен масштабными реконструкциями: Староконного рынка, Инфекционной больницы, Гостиницы «Большая московская» на улице Дерибасовской, Екатерининской площади ( именно он установил там памятник Екатерине II).

Больше всего же Тарпан прославился воровством бюджетных денег. Во время липовой реконструкции дома Руссова и строительстве глубоководного выпуска в Лузановке его фирмы похитили сотни миллионов гривен. После чего бизнесмен был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сейчас Руслан Тарпан скрывается где-то за границей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что фирмы, связанных с беглым застройщиком Тарпаном, хотят присвоить дом Руссова, отреставрированный за счет городского бюджета.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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