Реставрация дома Руссова: можно полюбоваться еще одной частью обновленного фасада

Восстановление знаменитого одесского дома продолжается.

Как рассказывала «Одесская жизнь» незадолго до празднования Дня города, дом Руссова, где проводится реставрация, «продемонстрировал» нам свои обновленные элементы. Многострадальный исторический дом поразил своим преображением.

Ко Дню города весь фасад полностью не обновили. Более того, как убедился корреспондент «Одесской жизни», работы там продолжаются, и сделать еще предстоит немало.

Зато приспустили еще один кусок мега-драпировки, и теперь мы можем полюбоваться еще одной частью здания в нежно-зеленых тонах (по поводу «зелени», напомним, шли споры), еще некоторыми обновленными деталями, лепниной и декором.

Между тем, работы продолжаются, причем быстрыми темпами, и становится понятно: как же давно мы не видели наш дом Руссова таким, каким он предстает перед нами в эти сентябрьские дни, пусть даже «по частям».