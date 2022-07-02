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Российская авиация сбросила на остров Змеиный фосфорные бомбы

Российская авиация сбросила на остров Змеиный фосфорные бомбы

После обеда 1 июня российские самолеты подвергли Змеиный бомбардировке фосфорными бомбами. Забавно, что часть из них промазала и упала в море.

О происшествии сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

На своей странице в facebook он написал, что руководство вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих «жест доброй воли».

Так, 1 июля около 18:00 с аэродрома Бельбек взлетела пара самолетов Су-30 вкс вс рф и дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где российские войска якобы «завершили выполнение задач».

Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты. Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная «меткость» нанесения ударов. Внимание на видео,

— так посмеялся над слабыми навыками российских лётчиков Залужный. И действительно, на видео видно, что половина сброшенных на остров бомб в него не попала и упала в море.

Для чего было бомбить пустой остров для всех так и осталось загадкой.

Напомним, что 30 июня остатки российского гарнизона бежали с острова Змеиный, не выдержав ударов ВСУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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