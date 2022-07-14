Россияне снова пытались бомбить остров Змеиный

В четверг, 13 июля 2022 года, враг пытался осуществить бомбардировку острова Змеиного в Одесской области.

Как говорится в утренней сводке Оперативного командования «Юг», совершить бомбардировку острова Змеиного рашисты пытались парой истребителей Су-27. но эта попытка не увенчалась успехом: бомбы упали в море, у острова.

Напомним, ранее остров Змеиный зачистили от оккупантов.

30 июня не выдержав огня ВСУ, российские оккупанты бежали с острова Змеиного, бросив там часть своей техники, а часть подорвав.

Потом сами рашисты дважды бомбардировали остров, чтобы уничтожить собственную технику, но безуспешно.

В итоге оставшуюся технику и оборудование добили украинские беспилотники «Байрактар».

Читайте также: