Зміїний – наш: прикордонники встановили на острові новий український знак (відео)

Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону за підтримки колег із Головного управління розвідки встановили у суботу, 12 серпня 2023 року, новий український прикордонний знак на острові Зміїному у Чорному морі.

Цією новиною поділився у Facebook голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

Попередній знак, який стояв на острові до повномасштабного вторгнення росії, нахабно знищили окупанти. А наступний прикордонний знак, пообіцяв Сергій Дейнеко, буде встановлено в Криму після його звільнення Силами оборони України.

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Нагадаємо, в ніч на 30 червня 2022 року в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїному, рашистські окупанти підірвали залишки військової техніки на острові, поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами і втекли. Російська пропаганда назвала це «жестом доброї волі», оскільки їхні військові нібито завершили виконання завдань на острові.

Острів Зміїний став єдиною територією Одеської області, яку захопила росія з початку повномасштабного вторгнення, але й він пробув під окупацією недовго.

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