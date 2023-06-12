Из плена вернули еще 95 украинских бойцов: в их числе – защитники Змеиного

В воскресенье, 11 июня 2023 года, Украина вернула домой из российского плена 95 своих защитников. В их числе – двое пограничников из Одесской области, защищавших остров Змеиный.

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных из плена 51 представитель ВСУ (в том числе 15 тероборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников и четверо военных моряков. Все освобожденные – мужчины. Среди них двое офицеров, остальные – рядовой и сержантский состав.

«Обмен стал возможным благодаря сложным переговорам, которые проводит Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В частности, удалось вернуть защитников, которые находились в плену у ЧВК «вагнер» и подразделения «ахмат», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на этот раз возвращены из плена защитники Мариуполя (в том числе «Азовстали») и острова Змеиного.

Также домой отправились пленные с ЧАЭС. 27 защитников защищали донецкое направление (из них пятеро из-под города Бахмута). Есть защитники харьковского, запорожского, херсонского, луганского и сумского направлений.

А по информации группы «Защитники Змеиного», из плена вернулись пограничники Александр Компаниец и Евгений Котляренко. Оба военных – жители города Килия Одесской области.

Напомним, 25 мая 2023 года Украина вернула из российского плена 106 человек, среди которых 68 считались пропавшими без вести.

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Фото с Телеграм-канала Андрея Ермака