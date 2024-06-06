Журналісти з’ясували, як живуть одеські військкоми

Центр публічних розслідувань дослідив фінансові звіти за 2023 рік начальників ТЦК на Одещині та зробив рейтинг найбагатших із них.

Найбільше за 2023 рік доходів задекларував уже колишній керівник Малиновського районного ТЦК В’ячеслав Кушнеров. Торік він отримав понад 4 мільйони гривень. Із них 841 тисяча – заробітна плата, 3,766 мільйона – пів вартості від продажу квартири в Одесі (ще половина суми належить дружині військовослужбовця).

Медіа пов’язує Кушнерова з ексначальником Одеського обласного ТЦК Євгеном Борисовим, якого підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень і умисному ухиленні від несення служби. Нібито вони організували незаконне переправлення чоловіків через пункт пропуску «Старокозаче».

Аналізуючи декларацію Кушнерова, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення майже на 47 мільйонів гривень. 14 травня 2024 року він був оголошений у розшук управлінням стратегічних розслідувань у Миколаївській області за підозрою за незаконне збагачення.

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Ще один керівник ТЦК, у кого дохід торік перевищив 4 мільйони гривень – колишній очільник обласного центру Олександр Охріменко. Військком регіону торік отримав 1,338 мільйона гривень грошового забезпечення та 2,702 мільйона матдопомоги на придбання житла. Посаду головного воєнкома Одеської області Охріменко обійняв у липні 2023 року, замість уже згаданого Борисова.

Дохід воєнкома Приморського РТЦК Олексія Оскілка склав 1,462 мільйона грн. У Оскілка джерелом доходу була заробітна плата в 1,364 мільйона гривень і пенсія 103 тисячі.

Керівник Суворівського районного центру комплектування Олексій Осадчий задекларував 809 тисяч гривень. доходу. Осадчий минулого року заробив 721 тисячу гривень та 88 тисяч склала пенсія.

В.о. начальника Київського РТЦК в Одесі Юрій Цимбал (він виконував обов’язки воєнкома у 2023 році) єдиним джерелом доходу вказав заробітну плату – 581 тисяча гривень.

Квартири та будинки

Офіційно житло мають не всі чиновники – половина з них живе у відомчих квартирах. Проте є військові, які задекларували по кілька квартир чи будинків.

Так у сім’ї В’ячеслава Кушнерова – будинки загальною площею 259,2 квадратного метра.

У подружжя Цимбалів – дві квартири та будинок, проте загальна площа житла 149,2 квадратного метра.

Олександр Охріменко має у співвласності з дружиною та дітьми одну квартиру площею 111,6 квадратного метра.

А дружина Олексія Оскілка – будинок і квартиру. Разом у неї 108,6 квадратного метра житла. Сам воєнком житла не має.