В Одессе работник ТЦК заработал миллионы на уклонистах, но схема не спасла от мобилизации (видео)

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Сотрудники ГБР выяснили, что начиная с июля 2023 года начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных «Оберег» и «откорректировал» данные 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.

Такая услуга стоила уклонистам от 4,5 до 7 тыс. долларов США и позволяла фигуранту заработать не менее миллиона долларов США.

Сейчас ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Часть из них успела выехать за границу.

Сообщается, что уклонисты, которые остались на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ.

Военкому-нарушителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 361 УК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке. Проведено 14 обысков.

Напомним, завершено расследование по коррупции военкома-миллионера Евгения Борисова. После ознакомления стороны защиты с материалами дело будет передано в суд.