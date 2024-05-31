Главного военкома Одесской области уволили, — СМИ

Главного военкома Одесской области уволили, — СМИ

Приказом главнокомандующего ВСУ Александр Охрименко уволен с должности руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он руководил ТЦК меньше года.

Документ с подписью Главнокомандующего Александра Сырского опубликовали СМИ.

Александра Охрименко уволили с занимаемой должности и назначили Начальником отдела одной из воинских частей.

«Назначить полковника Охрименко Александра Петровича, начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки — Начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации командования подготовки воинской части» , — говорится в приказе Александра Сырского.

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Напомним, Александр Охрименко сменил на этой должности Евгения Борисова, который отправился в СИЗО по подозрению в незаконном обогащении. На днях он был взят под стражу во второй раз.

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