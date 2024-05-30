Экс-военкома из Одессы снова заключили под стражу, а залог вырос более чем в 100 раз

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Напомним, сотрудники ГБР задержали Борисова в Киеве 28 мая 2024 года на выходе из СИЗО после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предварительному обвинению.

Сообщалось, что ГБР получило информацию, что после уплаты залога экс-чиновник планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности уехать за границу.

Борисову сообщили уже о новом подозрении – в организации легализации незаконных доходов на сумму более 140 млн гривен (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В ГБР также напомнили, что 29 мая 2024 года ДБР направило в суд обвинительный акт по первому факту незаконного обогащения.

Борисов сидит в СИЗО с лета 2023 года – его подозревают в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины.

В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи экс-военкома дорогостоящих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом на сумму более 190 млн гривен, что на 140 млн превышает законные доходы фигуранта и членов его семьи. Происхождение этих средств не подтверждается никакими документами, отмечали в ГБР.

Кроме того, журналисты выяснили, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро, а также приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала обладательницей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения, а жена экс-военкома приобрела офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро.

Во время расследования Евгений Борисов пытался уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей, месторасположение и т.д.