Жительница Черноморска сливала россиянам позиции украинских защитников

Жительница Черноморска передала россиянам координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры Одесского региона. Ее разоблачили спецслужбы и заключили под стражу.

Среди объектов – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, корректировщица пыталась отслежить направления полетов боевой авиации ВСУ.

Женщину задержали на попытке передачи новых разведданных оккупантам.

По данным следствия, вражеским информатором оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения россии поддержала оккупантов и активно об этом «выписывала» в запретных соцсетях.

Таким образом, она попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила по маршрутному такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников.

Она делала скриншоты карты города в Google Maps с метками точного расположения подразделений.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами ее коммуникации с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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