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Житель Одесской области искал позиции ВСУ и корректировал ракетные удары

Житель Одесской области искал позиции ВСУ и корректировал ракетные удары

Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе масштабной контрдиверсионной операции задержала в Белгород-Днестровском районе Одесской области российского агента, который разведывал позиции украинских средств противовоздушной обороны вблизи Черного моря.

По данным пресс-службы ведомства, мужчина собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории.

Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья.

Переписка агента фсб с куратором

Предателем оказался местный житель с криминальным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Вербовку осуществляли дистанционно через его брата, входящего в состав оккупационных группировок рф.

В дальнейшем российский агент был на прямой связи с кадровым сотрудником фсб. Именно перед ним вражеский приспешник «отчитывался» о выполненных задачах и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов.

Во время обысков дома у задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении госизмене, совершенной в условиях военного положения. Суд заключал подозреваемого под стражу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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