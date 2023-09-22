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Мешканка Чорноморська зливала росіянам позиції українських захисників

Мешканка Чорноморська зливала росіянам позиції українських захисників

Мешканка Чорноморська передала росіянам координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури Одеського регіону. Її викрили спецслужби та ув’язнили.

Серед об’єктів – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди та стратегічно важливі локації залізничного сполучення. Про це повідомили у СБУ.

Крім того, коригувальник намагалася відстежити напрями польотів бойової авіації ЗСУ.

Жінку затримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам.

корректировщица

За даними слідства, ворожим інформатором виявилася мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала окупантів та активно про це «виписувала» у заборонених соцмережах.

Таким чином вона потрапила в поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора.

Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі територією регіону та фіксувала місця базування та переміщення українських захисників.

Вона робила скріншоти карти міста в Google Maps з позначками точного розташування підрозділів.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.

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