Новости Одессы и Одесской области

Сливал врагу координаты ПВО: в Одессе задержали очередного шпиона

Сливал врагу координаты ПВО: в Одессе задержали очередного шпиона

В Одессе задержали сторонника рашизма, который сливал врагу координаты систем ПВО и пытался взломать телефон украинской военнослужащей.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, чтобы получить информацию, одессит пытался «взломать» телефон своей знакомой – украинской военной, муж которой является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте.

Узнав, что женщина приехала в Одессу из Краматорска и остановилась у знакомых, одессит запросил от спецслужб России «инструкцию» по взлому ее телефона.

Однако сотрудники СБУ разоблачили российского информатора.

Также выяснилось, что мужчина разведывал данные о размещении систем ПВО в Одесской области и сливал администратору вражеского телеграмм-канала информацию о расположении украинских военных и техники в Одессе.

Подозреваемый взят под стражу без определения размера залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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