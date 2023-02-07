В Одессе задержали агента фсб: готовил удары по железной дороге и энергетике

Киберспециалисты СБУ разоблачили еще одного агента ФСБ в Одессе в ходе масштабных контрдиверсионных мер на Юге Украины.

По указанию врага он собирал разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ и передавал оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе.

Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзализныци и энергогенерирующих предприятий.

В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных захватчикам.

Агента задержали после скрытой фотофиксации одного из военных объектов. Он оказался местным жителем, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Злоумышленник находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом «Буба Касторский».

Именно от него он получал задания на разведывательно-подрывную деятельность в южном регионе Украины.

Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Во время обысков у задержанного обнаружены смартфоны, в которых были переписки с представителем фсб.

В настоящее время обоим задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит наказание –15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.