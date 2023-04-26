Новости Одессы и Одесской области

Участник «Антимайдана» готовил в Одессе терракт

Участник «Антимайдана» готовил в Одессе терракт

Приморский районный суд Одессы признал виновным жителя Одесской области в создании террористической группы, подготовке теракта и незаконном обращении с оружием и приговорил его к 15 годам заключения.

Об этом стало известно из решения Приморского райсуда.

Как отмечается в приговоре суда, еще 9 лет назад, в 2014 году, осужденный познакомился на митинге «Антимайдана» с другим активистом этого движения и решил создать террористическую группу.

Он подыскивал в местах сборов активистов «Антимайдана» радикально настроенных лиц, которые негативно относились к действующей власти в Украине и готовы к совершению террористических актов и в конце концов создал группу. Сам организатор террористической группы родом из с. Лиманка Раздельнянского района Одесской области.

В группу также входил контрабандист, специализировавшийся на провозе в Украину товаров из Приднестровского региона Республики Молдова и которому могли быть известны лица, среди прочего на территории непризнанной приднестровской молдавской республики, осуществляющие продажу оружия и боевых припасов к ней, которую террористическая группа намеревалась использовать в своей террористической деятельности.

Женщину знакомого, работавшую в Государственной пограничной службе, осужденный попросил отвернуть камеру видеонаблюдения, когда они будут переправлять товар через границу. Организатор тергруппы сказал женщине, что это контрафактные сигареты, но на самом деле это было оружие и боеприпасы.

Участники террористической группы планировали террористические акты на объектах инфраструктуры и воинских частях Украины. Рассматривали возможность атаки на Одесский порт.

В октябре 2014 года организатора и двух его сообщников задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Среди предметов доказательной базы, где находились и технические устройства, оружие и взрывчатка, обнаружили также открытки с призывами «сделать так, как Крым сделал» жителям Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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