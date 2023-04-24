В порту Одесской области конфисковали имущество россиян

Одинокая жительница Одесской области за любовь к путину получила срок Жительница поселка Николаевка в Березовском районе Одесской области делилась в «Одноклассниках» постами о «подвигах» русской армии и признавалась в любви к путину. Об этом сообщило УСИ. ПОДРОБНЕЕ

Что происходит с нашей психикой во время войны? Полномасштабное вторжение россии продолжается больше 400 дней. Трагические события, которые происходят в стране, не могли не сказаться на психику украинцев. «Одесская жизнь» поговорила с психологом о том, как наша нервная система приспосабливается к войне и можем ли мы ей чем-то сознательно помочь. ПОДРОБНЕЕ