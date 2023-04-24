В порту Одесской области конфисковали имущество россиян

Государственное бюро расследований передало в Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) изъятое у российских предпринимателей имущество на четыре миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По материалам Государственного бюро расследований судом наложен арест и передано в управление АРМА более полутысячи тонн стальной продукции, принадлежавшей российским коммерсантам.
Также сотрудники ДБР обнаружили и изъяли на территории одного из морских портов в Одесской области более 500 тонн заготовок из легированной стали, перевозимых из россии транзитом через Украину после начала полномасштабного вторжения в марте 2022 года.
Стоимость продукции составляет более 4 млн гривен.
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Фото: Сайт ГБР