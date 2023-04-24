Одинокая жительница Одесской области за любовь к путину получила срок

Жительница поселка Николаевка в Березовском районе Одесской области делилась в «Одноклассниках» постами о «подвигах» русской армии и признавалась в любви к путину. Об этом сообщило УСИ.

Родилась женщина в Николаевке, где и проживает сегодня. Она временно безработная, не замужем, без детей и раньше не была судимой.

«Путин спас наш народ он – герой! Не только нас он спас, он спас россию. И как не поклонятся перед ним как перед человеком?», — написала она после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

По решению Николаевского районного суда она получила 2 года условно. Все это время женщина не имеет права покидать Украину, она должна отмечаться у участкового, а ее ноутбук и телефон, конфискованные как доказательства, ей вернули.

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Фото иллюстративное.