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Военную базу в Севастополе атаковали из Одессы: заявление минобороны россии

Военную базу в Севастополе атаковали из Одессы: заявление минобороны россии

Министерство обороны россии обвинило Украину в нарушении «зерновой инициативы» — якобы безэкипажные катера 23 марта и 24 апреля 2023 атаковали базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны-агрессора.

Недавно мы писали о том, что ночью 24 апреля 2023 надводные морские беспилотники атаковали Севастопольскую бухту, в которой базируется часть Черноморского флота российских агрессоров.

«Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что их запустили из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы»», — заявили в минобороны россии.

В министерстве страны-агрессора также заявили, что это ставит под угрозу продление «зерновой инициативы» после 18 мая.

Напомним, что сами взрывы и стрельба из зенитных и артиллерийских орудий 24 апреля попали на видео очевидцев.

Оккупационные власти Севастополя признали атаку. Гауляйтер города михаил развозжаев заявил, что было две морские надводные дроны. Один из них якобы уничтожен огнем, второй взорвался сам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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