Жители села в Одесской области добились отмены его переименования

Переименовали село Виноградовка в Курчу в феврале 2023 года решением сессии Болградского городского совета, в территориальную громаду которого входит этот населенный пункт. Поводом стало обращение местных жителей, которые были сторонниками возвращения исторического названия, которое населенный пункт носил до 1944 года.

Но значительная часть села выступила против, считая, что село и дальше должно называться Виноградовка. С решением Болградского горсовета они не согласились и стали добиваться отмены его решения через суд. Причем были очень упорны в своем намерении.

Не смотря на череду отказов в судах различных инстанций, они дошли до кассационной административной палаты Верховного суда Украины. И там коллегия судей признала решение Болградских депутатов о переименовании незаконным.

Судьи признали, что опрос жителей о переименовании был проведен с нарушениями, при этом название Виноградовка связано с коммунистическим или национал-социалистическим (нацистским) режимами и не подпадает под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

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Ранее мы рассказывали о попытке жителей села Березино добиться отмены его переименования через суд. Дело еще не рассматривалось, но скорее всего им откажут в удовлетворении иска.

Дело в том, что назвали село в честь победы в 1812 году российской императорской армии над французами на реке Березина (сейчас территория Белоруси). И закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» четко указывает, что таких топонимов на территории страны теперь быть не может.

Справка Одесской Жизни

Село Виноградовка было основано в 1811 году под названием Курчий, с 1944 года называется современным названием. Раньше на его месте располагалось ногайское поселение с похожим по звучанию названием, которое обозначало — возвышенность. Часть местных жителей из болгарской и гагаузской громад все время продолжали называть свое село Курчу. Это название даже расположено на въездной стеле, вместе с официальным названием Виноградовка.

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