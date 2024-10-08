Жителі села в Одеській області домоглися скасування його перейменування

Перейменували село Виноградівка на Курчу в лютому 2023 року рішенням сесії Болградської міської ради, до територіальної громади якої входить цей населений пункт. Приводом стало звернення місцевих жителів, які були прихильниками повернення історичної назви, яку населений пункт носив до 1944 року.

Але значна частина села виступила проти, вважаючи, що село і далі має називатися Виноградівка. З рішенням Болградської міськради вони не погодилися і стали домагатися скасування її рішення через суд. Причому були дуже наполегливі у своєму намірі.

Попри низку відмов у судах різних інстанцій, вони дійшли до касаційної адміністративної палати Верховного суду України. І там колегія суддів визнала рішення Болградських депутатів про перейменування незаконним.

Судді визнали, що опитування жителів про перейменування було проведено з порушеннями, водночас назва Виноградівка пов’язана з комуністичним або націонал-соціалістичним (нацистським) режимами та не підпадає під дію закону «Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії».

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Раніше ми розповідали про спробу жителів села Березине домогтися скасування його перейменування через суд. Справа ще не розглядалася, але, найімовірніше, їм відмовлять у задоволенні позову.

Річ у тім, що назвали село на честь перемоги 1812 року російської імператорської армії над французами на річці Березина (зараз територія Білорусі). І закон «Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії» чітко вказує, що таких топонімів на території країни тепер бути не може.

Довідка Одеського Життя

Село Виноградівка було засновано 1811 року під назвою Курчій, з 1944 року називається сучасною назвою. Раніше на його місці розташовувалося ногайське поселення зі схожою за звучанням назвою, яка означала – височина. Частина місцевих жителів із болгарської та гагаузької громад весь час продовжували називати своє село Курчу. Ця назва навіть розташована на в’їзній стелі, разом з офіційною назвою Виноградівка.

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