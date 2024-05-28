Необычную игру из Одесской области признали культурным наследием Украины

«Ашик» – так называется традиционная игра в кости, распространенная в местах проживания болгар и гагаузов на территории Одесской области. С мая 2024 года она признана нематериальным культурным наследием Украины, сообщает Министерство культуры и информационной политики. «Одесская Жизнь» рассказывает, что это за игра и какие еще объекты признаны культурным наследием.
Ашик, также известная как «бабки» или «обноски», – это традиционная игра в кости, распространенная в Средней Азии, Монголии, Турции, на Кавказе, а также в некоторых регионах Украины, включая Одесскую область, в частности, в селах Городне, Виноградовка Болградского района и Котловина Измаильского района.
В нее играют с использованием бараньих или говяжьих костей – ашиков, которые специально подготовлены путем варки или очистки от остатков мяса.
Ашики имеют уникальную форму, что позволяет им падать на четыре различных стороны, каждая из которых имеет свое название и значение.
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Варианты игры
Существует множество вариантов игры, включая командные и одиночные версии. Какие-то напоминают игру в бабки (или биллиард), другие – традиционное хождение по клеткам наперегонки в зависимости от выпавшего значения костей.
В Одесской области популярен вариант игры, суть которого в том, чтобы подбросить одну кость, и пока она в воздухе, успеть взять в руки те ашики, которые находятся на полу или на столе.
Каждая кость имеет свою цену, которая зависит от ее размера, цвета и формы.
Местная версия игры в селе Котловина называется Ашикламаджа. Раньше в нее играли все местные дети. Но теперь выучить правила и попрактиковаться можно в основном на фестивалях и мастер-классах.
Новые пункты Нацперечня нематериального культурного наследия
По данным Минкульта, кроме игры «Ашик», Нацсписок элементов нематериального культурного наследия пополнился следующими новыми пунктами:
- традиция исполнения ритуального мужского танца «Сербен» в селе Чертовец Городенковского городского совета;
- культура традиционной гуцульской творожной пластики. Эта традиция бытует в селах Брустуры, Космач, Прокурава, Шепот, Речка, Снидавка Косовского района и седах Криворовня, Черный поток, Красник Верховинского района;
- Свадебный обряд «Чтение короны», который бытует на территории Волынской области.
Ранее частью нематериального культурного наследия Украины были признаны одесские голубцы.